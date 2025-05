REGIONALI 2025. LA LEGA SCALDA I MOTORI CON TOMMASETTI, RICCA E SANTORO

I primi nomi ufficiali dei candidati per le prossime elezioni Regionali nella lista della Lega in Provincia di Salerno ci sono: Aurelio Tommasetti, Johnny Ricca e Dante Santoro. Tutti e tre hanno, già, annunciato la candidatura con il partito di Matteo Salvini, alcuni con eventi pubblici che hanno visto arrivare, in Provincia di Salerno, anche l’europarlamentare Aldo Patriciello. Aurelio Tommasetti, da Consigliere Regionale uscente, è già al lavoro per la sua conferma all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Con la visita del Ministro Valditara, di fatto, si è aperta la campagna elettorale per l’ex Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Dante Santoro, invece, proprio nella serata di ieri, con un messaggio diffuso a tutti i suoi contatti ha annunciato di essere candidato, alle prossime elezioni regionali, con la lista della Lega.

Share on: WhatsApp