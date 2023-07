I MINISTRI DI FDI PREFERISCONO LA CAMPANIA: DOPO SANGIULIANO E LOLLOBRIGIDA, ANCHE URSO

Prima il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida con una visita istituzionale a Caserta, poi il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con un incontro a Napoli, infine il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, ospite, per una serie di incontri, in Costiera Amalfitana, con una tappa anche alla Grotta dello Smeraldo, insieme al Senatore Antonio Iannone.

I Ministri di Fratelli d’Italia hanno una grande attenzione per la Campania, considerato che nell’arco di pochi giorni sono state ben tre le visite istituzionali e private sul territorio della Regione da parte degli esponenti del partito di Giorgia Meloni.

E, negli anni passati, prima di essere nominata Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa Meloni ha scelto alcune località del Cilento per alcuni giorni di vacanza, prima della ripresa delle attività politiche di Settembre. Chissà se, anche quest’anno, con il peso degli impegni di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni sceglierà, nuovamente, la Provincia di Salerno per una breve vacanza.