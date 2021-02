I PARLAMENTARI PD DEL SUD STRIGLIANO ZINGARETTI: “SERVE RIEQUILIBRIO TERRITORIALE”

Un manifesto dei parlamentari del Partito Democratico, eletti nelle Regioni del Sud, contro il segretario Nicola Zingaretti, reo di aver spostato l’asse politico dei rappresentanti di Governo solo al di sopra di Roma. Un documento che suona anche come una velata minaccia alla vigilia della scelta dei nomi dei sottosegretari di Governo.

“Nelle scorse ore e’ stata correttamente rilevata la criticita’ legata alla rappresentanza di genere nella composizione dei Democratici al governo. Allo stesso modo, non possiamo non evidenziare la preoccupante assenza di equilibrio territoriale che penalizza la prospettiva della compagine ministeriale e la sua capacita’ di rappresentare le aspirazioni del Mezzogiorno il cui sviluppo ha un ruolo chiave per la crescita dell’intero Paese”. Lo affermano le deputate e i deputati dem eletti al Sud, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Frailis, De Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo, Viscomi. “Non si tratta solo di recuperare i divari di reddito e opportunita’ tra le diverse aree territoriali, ma si tratta anche di promuovere una visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo strategico di porta d’accesso nel Mediterraneo attraverso la quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee per un futuro migliore. Da parlamentari in rappresentanza dei territori delle regioni del Sud, auspichiamo che le funzioni di governo del Paese possano essere completate e arricchite dalle migliori competenze gia’ da tempo impegnate nella promozione dei territori e delle comunita’ meridionali”, concludono.