I SETTE SENATORI DEL M5S CONTRO MATTEO RENZI: C’E’ ANCHE LUISA ANGRISANI

Luisa Angrisani, Senatrice del Movimento 5 Stelle, eletta nel Collegio proporzionale che comprende anche la Provincia di Salerno, fa parte del gruppo di 7 senatori del M5S, guidati dall’ex Ministra Lezzi, che si sta mettendo contro il ritorno ad una alleanza con Matteo Renzi e con Italia Viva per la nascita di un nuovo Governo.

Angrisani, classe 1963, originaria di Sarno, membro della Commissione Istruzione e Cultura di Palazzo Madama, fa parte del gruppo che si riconosce nelle posizioni molto critiche nei confronti di Matteo Renzi.

La compagine è formata da senatori che sono nettamente contrari al dialogo tra Movimento 5 Stelle e Italia viva. Loro sembrano irremovibili nella loro ferma opposizione a questa manovra disperata per salvare la maggioranza. A questo fronte, già piuttosto numeroso, potrebbero aggiungersi altrettanti senatori, la cui posizione appare più morbida ma ugualmente avversa a Matteo Renzi. Per il secondo gruppo l’unica condizione valida per riammettere Italia viva nella maggioranza è “ stanare Renzi sui nostri temi “.