I VETERANI DEL CONSIGLIO REGIONALE: GRIMALDI E OLIVIERO, PER LA QUINTA VOLTA RIELETTI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

La recente tornata elettorale in Campania ha confermato un fenomeno significativo. La rielezione di figure consolidate in Consiglio Regionale, come Gennaro Oliviero e Massimo Grimaldi, dimostra che il peso della reputazione personale spesso supera quello delle appartenenze di partito.

Entrambi i consiglieri hanno ottenuto un consenso trasversale, capace di superare steccati ideologici. Gennaro Oliviero, attivo in iniziative territoriali e progetti di sviluppo locale, e Massimo Grimaldi, da sempre impegnato in un dialogo costante con cittadini e amministratori locali, rappresentano un esempio di politica centrata sulla fiducia personale, sul rapporto diretto con il territorio e sulla capacità di ascolto.

Il loro successo conferma come gli elettori tendano sempre più a premiare la concretezza, la coerenza e la visibilità dell’impegno quotidiano, più che l’etichetta partitica. In un contesto politico che spesso disorienta, la rielezione di Oliviero e Grimaldi sottolinea quanto gli elettori valorizzino esperienza e capacità comprovate.

Se da un lato i partiti restano attori fondamentali, dall’altro è la fiducia personale e la capacità di costruire relazioni autentiche con il territorio a determinare il consenso duraturo. Oliviero e Grimaldi ne sono la dimostrazione più evidente.





