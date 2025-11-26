I VETERANI DEL CONSIGLIO REGIONALE: GRIMALDI E OLIVIERO, PER LA QUINTA VOLTA RIELETTI

La recente tornata elettorale in Campania ha confermato un fenomeno significativo. La rielezione di figure consolidate in Consiglio Regionale, come Gennaro Oliviero e Massimo Grimaldi, dimostra che il peso della reputazione personale spesso supera quello delle appartenenze di partito.

Entrambi i consiglieri hanno ottenuto un consenso trasversale, capace di superare steccati ideologici. Gennaro Oliviero, attivo in iniziative territoriali e progetti di sviluppo locale, e Massimo Grimaldi, da sempre impegnato in un dialogo costante con cittadini e amministratori locali, rappresentano un esempio di politica centrata sulla fiducia personale, sul rapporto diretto con il territorio e sulla capacità di ascolto.

Il loro successo conferma come gli elettori tendano sempre più a premiare la concretezza, la coerenza e la visibilità dell’impegno quotidiano, più che l’etichetta partitica. In un contesto politico che spesso disorienta, la rielezione di Oliviero e Grimaldi sottolinea quanto gli elettori valorizzino esperienza e capacità comprovate.

Se da un lato i partiti restano attori fondamentali, dall’altro è la fiducia personale e la capacità di costruire relazioni autentiche con il territorio a determinare il consenso duraturo. Oliviero e Grimaldi ne sono la dimostrazione più evidente.