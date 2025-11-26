STEFANO CALDORO: “PIERO DE LUCA MENTE, PATTO STABILITA’ E DEFAULT RESPONSABILITA’ CENTRO SINISTRA”

“Consiglio al segretario campano del PD, Piero De Luca, di evitare di esordire con una menzogna.

I politici che piegano i fatti non hanno mai grande fortuna.

Questa mattina dalle pagine del Corriere, attribuisce al governo di centrodestra un presunto disastro finanziario della Regione.

Ma di quale disastro parla? ” Così Stefano Caldoro in post sui social in merito all’intervista di Piero De Luca sul Corriere della Sera.

“Dimentica, forse, che è opera del centrosinistra: la Campania fu l’unica regione d’Italia a sforare il patto di stabilità, lasciando un buco di oltre 1,5miliardi tra bilancio sanitario e ordinario. La Ragioneria dello Stato, all’epoca, parlò apertamente di default”, dice ancora.

Dopo cinque anni di governo di centrodestra, per Caldoro “la stessa Ragioneria certificò il totale risanamento delle casse regionali: oltre 250 milioni di avanzo sanitario — un risultato mai più replicato — e il 100% di certificazione dei fondi europei, altro primato rimasto unico”.

“Questi non sono giudizi. Sono fatti, scritti nero su bianco nelle carte ufficiali”, conclude. (

