PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “VERGOGNOSO STOP CENTRO DESTRA SU LEGGE PER LE DONNE”

“È molto grave quello che è accaduto ieri al senato. Il provvedimento sul consenso era stato approvato all’unanimità alla Camera. Perché la destra lo ha bloccato al Senato? È vergognoso ed anche imbarazzante che per una resa dei conti spregiudicata di Salvini, dopo l’esito delle elezioni regionali, la maggioranza abbia messo in discussione un accordo politico tra la presidente del Consiglio e la leader del primo partito di opposizione su un tema così importante, sensibile e delicato. Meloni è stata sconfessata in modo grave e le conseguenze si ripercuotono sulla pelle delle donne”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione affari europei, a L’Aria Che Tira su La7

