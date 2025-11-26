EDMONDO CIRIELLI: “GRAZIE A CHI HA SOSTENUTO NOSTRA BATTAGLIA, NON VI ABBANDONERO”

Una lettera indirizzata agli elettori del Centro Destra che, alle ultime Regionali, hanno sostenuto la sua candidatura alla carica di Presidente della Campania. A pubblicarla è il candidato del Centro Destra Edmondo Cirielli.

Cari amici e amiche, molti di voi sanno che non ho cercato questa candidatura: mi sono doverosamente reso disponibile per la mia terra e la mia comunità. Non l’ho fatto per ambizione, volevo solo fare qualcosa per la Campania, perché è in ginocchio e mi piangeva il cuore vederla così.

Ma è chiaro che la netta maggioranza di quelli che sono andati a votare non la pensano così. Chi non è andato a votare, ormai, ha perso la speranza, ma concorre indirettamente a far andare le cose in questo modo. Però è stato un orgoglio potermi battere affinché, a mio modo di vedere, le cose migliorassero.

Al termine di questa breve campagna elettorale, voglio ringraziare innanzitutto i nostri elettori, oltre 757 MILA. Il loro voto libero e per il cambiamento mi inorgoglisce ed è una speranza. Non vi abbandonerò.

Poi i 400 candidati che, in prima persona, hanno condiviso con me questa sfida: non vi dimenticherò. Il mio staff e i numerosi militanti del partito e del movimento giovanile che si sono impegnati come se fossero candidati: vi sono grato. I responsabili di partito e delle 8 liste che mi hanno supportato: siete stati impagabili.

E, infine, un pensiero particolare alle migliaia di uomini e donne del comparto sicurezza e difesa, delle polizie locali e perfino del mondo della vigilanza. Ogni volta che incrociavo i vostri occhi leggevo orgoglio, sostegno e condivisione: mi avete commosso.