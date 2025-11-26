VINCENZO SPERANZA (FICO PRESIDENTE): “GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE MI HANNO SOSTENUTO”

“Al termine della campagna elettorale sento il dovere di fare dei ringraziamenti.

Ringrazio Simone Valiante e Roberto Fico per la fiducia, e l’opportunità di stare in una lista di persone straordinarie. Ringrazio le 3968 persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Ringrazio tutti quelli che, in modo libero e spontaneo, mi hanno sostenuto durante il cammino. Ringrazio i ragazzi del mio comitato, per il duro lavoro svolto, ogni ora e per tutti i giorni della campagna elettorale. Ringrazio la mia famiglia, scusandomi di tutto il tempo sottratto.”

E’ quanto scrive Vincenzo Speranza, primo dei non eletti nella lista Fico Presidente in Provincia di Salerno.

Ringrazio i tanti amministratori che hanno deciso di stare al mio fianco, con punte di sostegno talvolta davvero commoventi.

Vi avevo detto che la nostra lista competesse per il seggio, ed è stato così.

Ringrazio infine la straordinaria comunità di Laurito, non solo per la più alta percentuale di consensi in Provincia di Salerno, ma soprattutto per avermi sostenuto nella fase delicatissima delle scelte.

Se tornassi indietro, a due mesi fa, rifarei esattamente tutto quello che ho fatto.

Sceglierei di nuovo il progetto politico al quale ho aderito, e che rappresenta la vera novità di questa campagna elettorale.

Proverò ugualmente, con l’aiuto degli amici della lista, a lottare sui temi trattati: il lavoro, la sanità, il turismo, il diritto allo studio. Proverò a farlo anche con l’aiuto di Giovanni Maria Cuofano, che è stato un compagno di viaggio leale e corretto, e al quale rinnovo pubblicamente gli auguri e le congratulazioni, e proverò a farlo col Presidente Fico, che sarà un ottimo Governatore.

Continuerò a dare il massimo, come ho fatto sempre. Come ho fatto in questi ultimi due mesi.