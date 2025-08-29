IANNONE (FDI): “DE LUCA COME POSTE UN TEMPO: RINUNCIA TFR PER LASCIARE POSTO AL FIGLIO”

“Un tempo nel pubblico impiego, soprattutto alle poste, ai dipendenti che andavano in pensione si proponeva l’assunzione del figlio a condizione di rinunciare alla liquidazione. Così fa il PD della Schlein che offre come trattamento di fine rapporto a De Luca padre il ruolo di segretario regionale per il figlio. Fa bene a tacere sull’accordo del PD con Fico tanto ormai tutti hanno capito. I destini della Campania sono proprio l’ultimo dei pensieri. Si è consumata una ignobile farsa basata su una squallida trattativa per le poltrone.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

