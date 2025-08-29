PONTECAGNANO FAIANO. RAFFAELE SILVESTRI (FDI): “LUNEDI’ 1 SETTEMBRE BANCHETTO SU GIUSTIZIA”

Continua la campagna d’informazione promossa da Fratelli d’Italia su Giustizia e Sicurezza, temi importanti dell’Agenda di Governo. Questa volta la tappa è a Pontecagnano Faiano in Piazza Sabbato lunedì 1 Settembre alle ore 18:30. Il Governo Meloni sta portando avanti la riforma importante sulla Giustizia, presente nel programma con il quale il centro destra si è presentato agli elettori alle politiche del 2022.

Lo annuncia il Consigliere Comunale di Fdi a Pontecagnano Faiano Raffaele Silvestri.

Sul fronte della Sicurezza, tornata centrale nell’azione di governo, il nostro decreto introduce misure concrete per tutelare le forze dell’ordine e rafforzare il contrasto all’illegalità.

Tra i provvedimenti più importanti c’è la lotta alle occupazioni abusive degli immobili privati e pubblici.

L’inasprimento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine.

Provvedimenti per evitare le truffe telefoniche nei confronti degli anziani tanto per fare alcuni esempi.

L’appuntamento di lunedì prossimo darà anche ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia l’opportunità di potersi iscrivere per l’anno 2025!