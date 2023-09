IL 25 ED IL 26 SETTEMBRE A PALAZZO CHIGI LA CABINA DI REGIA SUI FONDI DEL PNRR

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha convocato per il prossimo 25 settembre la Cabina di regia Pnrr a palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che riunirà, oltre a tutti i ministri, anche i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni per discutere dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota, spiegando che, a seguito delle positive interlocuzioni con la Commissione europea condotte nelle ultime settimane, riprende il lavoro collegiale del governo sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

