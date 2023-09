SALERNO. NAPOLI AL TEST DELL’APPLAUSOMETRO DELLA PROCESSIONE DI SAN MATTEO

Sono stati mesi difficili e complicati e, poi, c’è anche un rapporto non sempre idilliaco con la città di Salerno: per il Sindaco Vincenzo Napoli e per la sua amministrazione è il giorno del sondaggio di San Matteo, quello che viene tradizionalmente definito l’applausometro e che segna anche il gradimento che la città esprime nei confronti dei suoi amministratori. Oggi, tra le strade del centro della città, il primo cittadino, insieme alla sua giunta, dovrà fare i conti con i commenti, gli applausi, i mugugni, chissà anche i fischi, di una città che non ha sempre condiviso le scelte del Palazzo e non ne ha, in alcuni casi, compreso le ragioni. Accanto a lui, a poche decine di metri, ci sarà anche il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino che, in tanti, indicano come il personaggio con il maggiore indice di gradimento tra i cittadini di Salerno. Oggi, dalle 18:00, tutto sarà piu’ chiaro. C’è l’applausometro.

