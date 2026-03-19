IL BILANCIO REGIONALE IN AULA MARTEDI’ 24 MARZO: OGGI IL VOTO IN COMMISSIONE BILANCIO

Si terrà martedi’ 24 Marzo, a partire dalle 11:00, la seduta del Consiglio Regionale della Campania, convocato per l’approvazione del Bilancio di Previsione. La decisione ufficiosa, assunta nel corso della riunione dei Capigruppo, è, comunque, collegata all’esito della seduta della Commissione Bilancio, convocata per la giornata di oggi, 20 Marzo, dopo il rinvio di 24 ore, stabilito dal Presidente Corrado Matera.
Secondo le voci che circolano a Napoli, tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni dovrebbero essere ritirati mentre alcuni emendamenti di maggioranza, che non richiedono impegni di spesa, potrebbe essere accolti all’interno di un unico maxi emendamento.
Conclusa la riunione della commissione bilancio, già nella serata il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi procederà alla convocazione ufficiale del Consiglio Regionale per la giornata di martedi’ 24 Marzo.