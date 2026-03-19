COMUNE DI SARNO. IL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA: “FARE CHIAREZZA SU VICENDA ASSESSORE CORREA”

A Sarno si accende il dibattito politico dopo la decisione dell’assessore Enzo Correa di rimettere le deleghe al contenzioso e alla ricostruzione post-frana, una scelta che continua a generare interrogativi e preoccupazioni all’interno dell’amministrazione comunale.

A intervenire con fermezza è il gruppo di Fratelli d’Italia Sarno, che chiede chiarezza su una vicenda ritenuta tutt’altro che ordinaria e che potrebbe nascondere criticità ben più rilevanti.

“Le dimissioni dalle deleghe da parte dell’assessore Correa – dichiarano i meloniani – non possono essere liquidate come una semplice scelta personale o come un fisiologico riassetto interno alla Giunta. Parliamo di settori estremamente delicati, come il contenzioso e la ricostruzione post-frana, che incidono direttamente sugli equilibri amministrativi ed economici dell’Ente”.

Secondo il gruppo politico, proprio la tempistica e il contesto della decisione impongono una riflessione più approfondita. “Non si può ignorare – proseguono – che dietro questa scelta possano celarsi responsabilità o criticità gestionali. In particolare, appare legittimo interrogarsi su eventuali mancanze in riferimento a una possibile impugnazione in un contenzioso comunale, circostanza che, se confermata, potrebbe aver esposto il Comune a conseguenze rilevanti sotto il profilo economico e giuridico”.

Fratelli d’Italia sottolinea come una simile eventualità non rappresenterebbe un dettaglio tecnico, ma un fatto grave, capace di incidere sulla tutela degli interessi pubblici e sulla credibilità dell’azione amministrativa. “Se vi sono stati ritardi, omissioni o errori nella gestione del contenzioso – affermano – è doveroso che la città ne sia informata con trasparenza e non con movimenti interni che sembrano voler mascherare gli errori e l’incapacità del primo cittadino”.

Da qui la richiesta di chiarimenti immediati da parte del Sindaco e dell’intera Giunta: “È necessario fare piena luce su quanto accaduto, verificando se esistano atti, decisioni o inadempienze che possano aver determinato danni per l’Ente. Non è più accettabile procedere con spiegazioni generiche o silenzi istituzionali”.

Il gruppo conclude ribadendo un principio fondamentale: “Quando sono in gioco le risorse pubbliche, la gestione del contenzioso e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ogni scelta deve essere motivata, trasparente e verificabile. Il Consiglio Comunale deve essere messo nelle condizioni di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di controllo”.

La vicenda resta dunque al centro del confronto politico cittadino, in attesa di risposte ufficiali che possano chiarire le reali motivazioni alla base della rinuncia alle deleghe e le eventuali conseguenze per il Comune.