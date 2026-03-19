REFERENDUM GIUSTIZIA. SI VOTA DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23: ECCO ORARI E MODALITA’ DI VOTO

Domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’. Sul sito del Viminale è possibile visionare il fac-simile della scheda che verrà consegnata agli elettori. Per votare, ricorda il ministero dell’Interno, è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

In merito il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale ha chiarito, con una recente circolare, che, per fruire del voto assistito, è possibile presentare anche la Carta Europea della Disabilità (Eu Disability Card), quando la stessa riporti la specifica indicazione della lettera “A”, che indica la necessità di accompagnatore, senza necessità di esibire ulteriori certificazioni. La circolare richiama inoltre i presidenti di seggio ad assicurare adeguato supporto agli elettori con disabilità che possano incontrare difficoltà nelle operazioni di voto, nel rispetto della segretezza e della volontà dell’elettore. Per ulteriori informazioni sono disponibili online il dossier sul referendum predisposto dalla Direzione centrale per i servizi elettorali e le Faq che forniscono risposta alle domande più frequenti.