IL CENTRO DESTRA RIAPRE SUL TERZO MANDATO PER I PRESIDENTI DI REGIONE

“La questione del terzo mandato si può affrontare prima dei prossimi voti regionali? Non c’è una preclusione a risolverla prima, né ad affrontarla dopo, si valuta”. Lo dice Giovanni Donzelli, al termine della riunione dell’esecutivo di Fdi. “Se fanno un documento in conferenza delle regioni” sul terzo mandato “si pone un tema, ha un peso, non lo affrontiamo per un singolo governatore, per DE LUCA o Zaia, che per quanto è bravo può governare pure cento anni. Se la conferenza delle regioni fa una riflessione sulle norme, sicuramente la affrontiamo”, conclude Donzelli.

