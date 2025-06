IL PARTITO DEMOCRATICO DI SALERNO SI MOBILITA PER I SI AI REFERENDUM

“Si moltiplicano in tutto il territorio della Provincia di Salerno le iniziative del Partito Democratico a sostegno dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza in programma per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Per tutto il pomeriggio centinaia di cittadini si sono avvicinati al gazebo informativo in via Velia a Salerno dove sono stati presenti, insieme a dirigenti e militanti, il deputato DEM Piero De Luca, il Sindaco e Presidente Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, il Segretario Provinciale PD Enzo Luciano.”

E’ quanto scrivono, in una nota, i responsabili provinciali del Pd di Salerno.

Una grande partecipazione democratica sta caratterizzando le iniziative in campo in queste ore.

I referendum sono una grande occasione di democrazia diretta. I cittadini hanno l’occasione di esprimersi su materie cruciali come lavoro, diritti, immigrazione. Bisogna aver consapevolezza, senso civico, cooperazione per raggiungere il quorum ed assicurare il successo dei cinque SI referendari.

Il Partito Democratico è pienamente impegnato al fianco dei comitati referendari per raggiungere un risultato importante nella prospettiva di continuare a costruire una forte alternativa in Paese e nel Parlamento ad una maggioranza di destra che sfugge al confronto ed invita a disertare le urne.