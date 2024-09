IL COMUNE DI ROFRANO PUBBLICA UN BANDO PER NOMINARE L’ASSESSORE DONNA IN GIUNTA

Un bando pubblico per selezionare gli amministratori comunali ed, in particolare, una donna che intenda svolgere il ruolo di assessore. Ecco l’ultima idea del Sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano che ha lanciato una proposta pubblica per selezionare una assessora.

La locale amministrazione civica ha pubblicato un bando per la selezione. Tra i requisiti richiesti dal sindaco Nicola Cammarano ci sono orientamento politico di centro destra, certificato da una tessera di partito, residenza nel comune salernitano da almeno 36 mesi e il possesso di una adeguata esperienza tecnica e amministrativa supportata da un curriculum.

Gli aspiranti candidati, inoltre, dovranno accettare il programma politico dell’amministrazione comunale eletta nel giugno scorso. Allora fu nominata una giunta costituita da soli uomini, mentre la norma sulla parità di genere impone la presenza di donne al 50 %.

Il bando scade oggi, alle ore 13 di venerdì 20 settembre e fino ad ora non è giunta in comune alcuna candidatura.