IL CONGRESSO REGIONALE DEL PD CAMPANIA E’ SCOMPARSO DALL’AGENDA DI ELLY SCHLEIN

Per il momento, non è all’ordine del giorno. E, considerato che si è in prossimità della fine dell’anno, la notizia preoccupa e non poco. Il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania è scomparso dall’agenda di Elly Schlein ed il Commissariamento del partito in Regione, tra qualche mese, spegnerà la sua seconda candelina. A Marzo del 2023, infatti, l’allora neo eletta Segretaria Nazionale del Pd, tra i primi atti, si affretto’ a commissariare il Partito Democratico in tutta la Regione Campania, nominando un commissario anche per la Provincia di Caserta dove si sarebbero registrare numerose anomalie nella campagna di tesseramento. Da allora è stato un susseguirsi di proroghe dei commissariamenti, senza mai aprire un vero confronto con il territorio per la celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico che, a questo punto, è fissato a data da destinarsi.

Share on: WhatsApp