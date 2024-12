FORZA ITALIA GIOVANI SALERNO. IL 13 DICEMBRE TUTTI A CENA PER IL TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI

Forza Italia Giovani Salerno si prepara a festeggiare il Natale 2024. E, come da tradizione, lo farà con una cena, all’interno di un noto locale del centro cittadino, il prossimo 13 Dicembre. Sarà l’occasione per il Coordinatore Provinciale Pietro Costabile di fare il punto della situazione ed il bilancio di un anno che ha visto i giovani azzurri impegnati su diversi fronti: prima la riorganizzazione del gruppo, poi il sostegno al partito per le Europee, infine la preparazione della prossima campagna elettorale per le Regionali.

Intanto, mese dopo mese, in questo anno 2024 che sta per chiudersi, il Gruppo dei Giovani di Forza Italia della Provincia di Salerno è cresciuto con numerose adesioni tanto dalla zona dell’Agro quanto dalla parte meridionale del salernitano.