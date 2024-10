IL CONGRESSO REGIONALE DEL PD SEMPRE PIU’ LONTANO: NUOVA PROROGA PER IL COMMISSARIO ?

E’ sempre piu’ lontano il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania: lo scontro politico in atto tra i vertici della Regione Campania e la Segreteria Nazionale di Elly Schlein, che si mescola con le tante vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo esponenti del Pd, lascia intendere che tutto resterà come si trova adesso, con una probabile proroga per il Commissario Misiani o la nomina di un nuovo reggente regionale.

La questione congresso, al momento, non sembra essere all’ordine del giorno a Roma dove si guarda con grande attenzione l’evoluzione della situazione campana, anche se all’orizzonte gli impegni elettorali per le Regionali prima in Liguria, poi in Emilia Romagna ed in Umbria, portano la mente dei vertici nazionali del Pd ad affrontare altri impegni quotidiani.