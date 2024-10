BARONISSI. IL COMUNE DOMANI 17 OTTOBRE OSPITA LA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO

Giovedì 17 ottobre 2024, Baronissi ospiterà la trentunesima edizione di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa organizzata da Legambiente, che torna puntuale per sensibilizzare la cittadinanza alla cura dell’ambiente. La giornata coinvolgerà in particolare gli alunni e le alunne delle classi 4° e 5° della Scuola Primaria (Plesso di Sava) dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi, che parteciperanno attivamente alla pulizia del Parco del Ciliegio.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Baronissi e Legambiente Valle dell’Irno, vedrà la partecipazione di docenti, volontari, operatori ecologici e rappresentanti delle istituzioni locali, come spiega la Sindaca Anna Petta: “È fondamentale coinvolgere i più giovani in queste iniziative per promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente. Il nostro invito è rivolto ai ragazzi, ma anche agli adulti: dobbiamo tutti fare la nostra parte. Il mondo non dovrebbe aver bisogno di essere pulito, perché non dovrebbe essere sporcato, ma purtroppo dobbiamo rimediare con le nostre mani ai danni che abbiamo causato. Queste attività non sono solo simboliche, ma rappresentano un impegno concreto per il nostro pianeta.”