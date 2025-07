IL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIUSEPPE DEL SORBO LASCIA LA LEGA: “IL MIO IMPEGNO CONTINUA”

Un addio illustre per la Lega in Provincia di Salerno: il Consigliere Provinciale Giuseppe Del Sorbo, Consigliere Comunale ad Angri, ha annunciato la sua uscita dal partito di Matteo Salvini, proprio alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali in Campania.

Con profondo dispiacere annuncio la mia uscita dalla Lega, il partito in cui ho militato dal 2018.

In questi anni ho provato a fare la mia parte affinché il partito potesse strutturarsi e radicarsi sull’intero territorio provinciale, ma negli ultimi mesi ho visto venir meno l’ascolto, ho sentito spegnersi quel legame autentico con la base, con i militanti, con quanti credono nella Politica come la più bella scelta di Servizio che un cittadino possa fare. La crescente distanza con chi vive ogni giorno il territorio mi ha fatto male e non può lasciarmi indifferente. Ringrazio con affetto sincero i tanti militanti, gli amministratori e i tanti amici che ho incontrato lungo questo cammino. Ringrazio le comunità della mia terra, un luogo unico che merita molto più di quanto la politica oggi riesca a dare. Non ho intenzione di fermarmi. Il mio percorso politico continua con la stessa passione di sempre. Ci aspettano ancora tante sfide da vincere… Insieme!