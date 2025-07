LA BATTAGLIA POLITICA SUL NOME DELL’AEROPORTO: DAL CILENTO AD ALFONSO GATTO

Anche la denominazione dell’Aeroporto di Salerno si è trasformata nell’ennesima battaglia politica tra il Presidente della Regione De Luca ed il Governo di Giorgia Meloni: il prossimo 21 Luglio, infatti, il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone terrà una cerimonia ufficiale per l’inserimento nell’attuale denominazione del nome “Cilento”, per completare la presenza delle due coste della Provincia di Salerno. Un’idea che, evidentemente, non ha trovato la simpatia dello stesso De Luca che, questa mattina, in occasione della cerimonia, organizzata dalla Regione Campania, per celebrare un anno di apertura ai voli di linea dello scalo salernitano, ha chiesto di intitolare l’aeroporto al poeta Alfonso Gatto.

