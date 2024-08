IL CONSIGLIERE REGIONALE MASSIMO GRIMALDI CONSULENTE DEL MINISTRO FITTO PER I FONDI PNRR

Massimo Grimaldi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato nominato consigliere del ministro Raffaele Fitto per i fondi Pnrr in Campania. Per Grimaldi un importante riconoscimento da parte del Governo per il lavoro svolto in questi anni in Campania prima in Forza Italia e poi in Fratelli d’Italia.

Sulla questione della nomina di Grimaldi, nonché di quella precedente di Giosy Romano, interviene l’ex assessore del Comune di Castel Volturno ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia in provincia di Caserta, Pasquale Santagata: “La provincia e la regione avranno grandi benefici dall’attività di Romano alla Zes e Grimaldi ai fondi Pnrr”. Il dirigente di Fdi Caserta e commissario cittadino dei meloniani a Castel Volturno sottolinea: “In qualità di responsabile provinciale dei dipartimenti Affari regionali e Pubblica amministrazione di Fratelli d’Italia, faccio gli auguri di buon lavoro all’amico Giosy Romano, nominato dal governo Meloni coordinatore unico della Zes per l’intero Mezzogiorno. L’importante incarico ricevuto da Romano è un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni come commissario straordinario della Zona Economica Speciale in Campania, ruolo ricoperto con competenza e dedizione. Siamo certi che Romano riuscirà a raggiungere nuovi traguardi, contribuendo in maniera decisiva alla crescita di tutto il Mezzogiorno. Di grande prestigio anche la nomina ricevuta dall’onorevole regionale Massimo Grimaldi, nuovo consigliere del ministro Raffaele Fitto per quanto concerne i fondi Pnrr in Campania. La nostra regione e provincia non potranno che ricevere degli enormi benefici dal lavoro che riusciranno a svolgere autorevoli personalità, come Romano e Grimaldi, ricoprendo ruoli apicali in settori nevralgici per lo sviluppo economico del territorio”.