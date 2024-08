IL 2 SETTEMBRE SI VOTA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELL’ANCI CAMPANIA: MARINO SI FIRMA UNA PROROGA

Elezioni beffa, quelle in programma per il prossimo 2 Settembre, a Napoli, per il rinnovo delle cariche dell’Anci Campania: il Presidente in carica Carlo Marino, Sindaco di Caserta, si è, infatti, autofirmato una proroga che gli consentirà, nonostante la scadenza, di rimanere Presidente dell’Anci Campania fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco, quando, con ogni probabilità, si candiderà alla carica di Consigliere Regionale con il Partito Democratico. Il 2 Settembre, dunque, si voterà solo per indicare i delegati regionali che prenderanno parte, a Novembre, all’assemblea nazionale dell’ANCI nel corso della quale avverrà il passaggio di testimone tra l’ex Sindaco di Bari Antonio Decaro ed il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, indicato come nuovo Presidente dell’Anci Nazionale. Con la proroga del Presidente Marino resteranno, dunque, in carica, fino alla scadenza del suo mandato, anche tutti i componenti del Direttivo e dell’Esecutivo Regionale dell’Anci Campania.

