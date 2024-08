IMMA VIETRI (FDI): “SALERNO, IL COMUNE TUTELI LA SPIAGGIA RISERVATA AI DISABILI”

“Il Comune di Salerno attivi un sistema di videosorveglianza per tutelare la spiaggia del lido Balnea, situata nella zona orientale del capoluogo, che, da diverso tempo ormai, è finita nel mirino di incivili e vandali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera dopo l’appello-denuncia alle autorità competenti del vice presidente dell’associazione Volontari Nuova Gioventù Massimo Santaniello. “La struttura balneare, attrezzata per accogliere in particolare persone con disabilità, è stata seriamente danneggiata. In particolare, l’apposita passerella è stata in parte distrutta, così com’è stata danneggiata la sede dei Volontari Nuova Gioventù che gestiscono l’arenile insieme ad altre associazioni. I vandali hanno rotto le docce e abbandonato rifiuti di ogni tipo, inclusi carrelli della spesa rubati dai supermercati e utilizzati per trasportare la legna per accendere i falò di notte. Non è accettabile – sottolinea Vietri – che educatori e volontari, che con impegno e passione si occupano di garantire servizi per non vedenti e non udenti e che organizzano anche attività ludico-sportive, siano costretti ad operare in condizioni di incuria e degrado. Il loro lavoro va assolutamente salvaguardato in quanto fa parte di un progetto di inclusione sociale che rappresenta una risorsa da incentivare e valorizzare. Negli ultimi giorni, inoltre, si è aggiunto un ulteriore problema che riguarda la sosta selvaggia dei motorini sui marciapiedi e sui giardini pubblici. Di qui la richiesta al Comune di adibire una sola area a parcheggio dei motorini per facilitare l’accesso dei bagnanti con disabilità alla spiaggia. Ad oggi però nessuna risposta è arrivata dagli uffici competenti. Auspico, quindi, che l’Amministrazione Comunale provveda quanto prima ad adottare tutte le misure necessarie, in sinergia anche con le Forze dell’Ordine, attivando delle telecamere di videosorveglianza, così come avvenuto ad esempio per la spiaggia di Santa Teresa, e rafforzando i controlli notturni soprattutto durante la stagione estiva. È necessario – conclude Vietri – ripristinare quanto prima decoro e sicurezza su questo arenile, che consente a tante persone con disabilità di potersi godere le vacanze estive come tutti i salernitani”.

