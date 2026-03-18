IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA TAGLIO DI 20 CENTESIMI PER ACCISE SUI CARBURANTI

Un taglio delle accise sui carburanti di 20 giorni. È quanto prevede, secondo quanto riferito da fonti vicine al governo, il decreto carburanti approvato questa sera dal consiglio dei ministri. Tra le altre misure, viene spiegato, anche il potenziamento del ruolo di Mr. Prezzi e il credito di imposta per agli autotrasportatori, annunciato già nei giorni scorsi dal ministro Adolfo Urso.

“Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”. Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni al Tg1 al termine del Cdm che ha approvato il dl contro il rincaro dei prezzi dei carburanti. ”Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei ministri -ha spiegato Meloni- con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con 3 misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori, perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi”.