SALERNO, COMUNALI 2026. DE LUCA E’ GIA’ NEI QUARTIERI E FORZA ITALIA ANNUNCIA LA ROTTURA CON IL CENTRO DESTRA

Prima giornata di campagna elettorale pubblica, a Salerno, per l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, impegnato in una serie di incontri nella parte orientale della città tra parrocchie ed associazioni del territorio.

Tra le priorità indicate: sicurezza, riqualificazione del verde pubblico, potenziamento dell’illuminazione, ma anche opere mirate come la realizzazione di due nuove rotatorie, un parco giochi e un mercatino solidale. Un programma che, ha sottolineato De Luca, dovrà fare i conti con risorse limitate: “Promettiamo solo ciò che è nelle possibilità, vietato indebitare il Comune”.

Un primo tour che lascia presagire la strategia del candidato Sindaco De Luca: pochi convegni, molte riunioni tra i cittadini. Ed intanto, nel centro destra, come era facile presagire, scoppia il caso Forza Italia, pronta a rompere con gli alleati del Centro Destra.

– “Sabato alle ore 10.30, a Salerno, annunceremo le nostre decisioni in merito alle elezioni comunali. Abbiamo riflettuto, valutato e approfondito ogni aspetto, ed è per questo che ho convocato l’esecutivo provinciale e cittadino. I nomi proposti non ci hanno convinto ed è per questa ragione che sabato prenderemo la nostra strada”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania.