GIOVANNI GUZZO: “A CONTURSI TERME PER L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO MILLE MIGLIA”

“Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare a Contursi Terme all’inaugurazione del centro sport e benessere “Mille Miglia”, un luogo che rappresenta molto più di una nuova struttura: è il simbolo concreto di una comunità che sceglie di crescere, includere e rigenerarsi.”
Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo.
Un bene confiscato alla criminalità organizzata che torna a vivere, trasformandosi in spazio di opportunità, di sport, di benessere e soprattutto di inclusione sociale. Un segnale forte, che dimostra come legalità e sviluppo possano camminare insieme, passo dopo passo.
All’interno di questa realtà trova spazio anche un centro di eccellenza dedicato all’autismo: un presidio fondamentale che mette al centro la persona, i suoi bisogni e il diritto a percorsi di autonomia e dignità.
Come Provincia di Salerno continueremo a sostenere e valorizzare iniziative come questa, capaci di generare impatto reale sui territori, soprattutto nelle aree interne.
Perché è proprio da qui che si costruisce il futuro:
dai luoghi restituiti alla collettività, dalle persone, dai progetti che fanno la differenza.