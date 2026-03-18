IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI ALLA FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

 Il  Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha partecipato, stamani, in Piazza del Plebiscito, alla Cerimonia per il 209° Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.

“Una cerimonia di grande valore istituzionale che sottolinea l’importante ruolo degli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, i quali svolgono una funzione  fondamentale e rappresentano una risorsa indispensabile nel sistema carcerario italiano, e particolarmente campano, e nella società” – ha sottolineato il vertice dell’assemblea legislativa campana, che ha aggiunto: “essi sono fondamentali per la sicurezza ma anche nell’affrontare le difficili condizioni delle nostre carceri e nel garantire supporto alla realizzazione dello scopo rieducativo della pena e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a detenzione”.

“Occorre valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria e migliorare le loro condizioni di lavoro, anche sul piano retributivo, per dare un segnale chiaro e concreto, come Stato, del riconoscimento del loro lavoro, nell’ambito di una più ampia azione per la valorizzazione dei Corpi di Polizia del nostro Paese, baluardo del bene primario della sicurezza e della nostra società” – ha concluso Massimiliano Manfredi.

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