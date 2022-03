IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO CONVOCATO PER IL PROSSIMO 18 MARZO

Con proprio decreto n. 30 del 14 marzo u.s., il Presidente della Provincia di Salerno convoca il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il giorno 18 marzo 2021, alle ore 11,00.

“Chiaramente – dichiara il Presidente Michele Strianese – sono confermate le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che il Consiglio non sarà aperto al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.”

Ecco gli argomenti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente della Provincia;

2. Interpellanza a risposta orale del Consigliere Maranca ad oggetto “Strada provinciale 46 senso unico

alternato a seguito di evento franoso del 2015 tra la chilometrica 0+000 e la chilometrica 6+500”;

3. Interrogazione a risposta scritta ed orale del Consigliere Del Sorbo ad oggetto “Strada provinciale via

Cupa Mastrogennaro”;

4. Approvazione verbali sedute precedenti;

5. Mozione presentata dal Consigliere Cerretani ad oggetto “Ucraina – Russia: per la pace e la cooperazione dei Popoli”;

6.Mozione presentata dal Consigliere Sorrentino e al tri ad oggetto “Tutela e prevenzione dei disturbi

posturali in età evolutiva (Zaini – Zavorra); controllo nelle scuole della provincia di Salerno dell’applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla circolare n. 0005922 – 30/11/2009 del Ministero Istruzione, Università e Ricerca”;

7. Revisori dei Conti per il triennio 2022-2025. Elezione del Presidente e nomina del Collegio;

8.Istituzione Consulta dello Sport della Provincia di Salerno – Approvazione regolamento.