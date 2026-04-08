IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA ALL’UNANIMITA’ MOZIONE SU TRAPIANTI E DONAZIONE DEGLI ORGANI

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, in conclusione della seduta straordinaria monotematica sul decesso del piccolo Domenico Caliendo, ha approvato all’unanimità la Risoluzione sugli “Interventi urgenti per il potenziamento del sistema trapianti e il rafforzamento della rete di donazione degli organi nella Regione Campania, a seguito del decesso del piccolo Domenico Caliendo”, firmata da tutti i Consiglieri Regionali della Campania.

Con la Risoluzione, il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale “a proseguire con determinazione l’azione ispettiva avviata, assicurando piena trasparenza, tempestività e rigore nell’accertamento delle responsabilità, adottando tutti gli atti conseguenziali, disciplinari e gestionali, che si rendessero necessari, alla luce anche delle criticità informative e organizzative emerse”.

Con riferimento al potenziamento del sistema trapianti, a: completare la riorganizzazione dell’offerta trapiantologica pediatrica in Campania con tempi certi sulla ripresa delle attività, al fine di riconsegnare ai cittadini campani la possibilità di curarsi nella propria regione; valorizzare il personale coinvolto nei percorsi ad alta complessità, anche mediante misure organizzative finalizzate a sostenere adeguatamente gli operatori in contesti ad elevato carico emotivo e professionale e verificare la necessità di incremento di risorse umane e strumentali dedicate ai Centri Trapianto regionali, rafforzando la rete già riorganizzata un anno fa; prevedere la creazione di una rete regionale interaziendale di supporto psicologico, in collaborazione con le Associazioni di pazienti e le strutture ospedaliere coinvolte per i pazienti in lista di attesa nonché per le famiglie dei donatori.

Con riferimento al rafforzamento della rete di donazione degli organi, a: promuovere una campagna regionale permanente di sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, continuando con il coinvolgimento delle scuole e delle università, come già fatto nell’anno 2025, ed implementando tali azioni con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, delle parrocchie e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio campano, come già previsto con la riorganizzazione della rete trapiantologica del 30/01/2025; siglare protocolli d’intesa con i Comuni della Campania per la promozione della dichiarazione di volontà alla donazione al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità, in linea con le buone pratiche già adottate da molte Regioni italiane; riferire periodicamente al Consiglio Regionale sullo stato della rete trapianti in Campania, sui tassi di donazione per provincia e sulle azioni intraprese in attuazione della Risoluzione.