FORZA ITALIA. ANTONIO TAJANI A COLLOQUIO DA MARINA BERLUSCONI: NUOVE NOMINE NEL GOVERNO ?

Antonio Tajani, secondo quanto riportato dall’Agenzia Adnkronos, entro la fine della settimana avrà un colloquio personale e riservato con Marina Berlusconi. Al centro della riunione…..

tra il segretario nazionale e la presidente di Fininvest a Milano. Il vis a vis, riferiscono qualificate fonti azzurre all’Adnkronos, potrebbe esserci venerdì. Il colloquio doveva tenersi in un primo momento prima di Pasqua e, a oggi, non sarebbe stato ancora convocato, perché sarebbero in corso contatti per trovare una sorta di exit strategy per l’attuale presidente dei deputati azzurri (che rappresenta il partito anche al cosiddetto tavolo delle nomine). Secondo gli ultimi boatos Tajani avrebbe avuto l’ok dalla primogenita del Cav per ‘indicare’ il successore del fedelissimo Barelli. Il ministro degli Esteri dovrebbe scegliere il capogruppo alla Camera tra gli uomini a lui più vicini, a patto che sia un volto nuovo: in pole ci sarebbero Enrico Costa e Pietro Pittalis. Per Barelli si prospetterebbe un posto da sottosegretario nell’esecutivo Meloni. Per la cronaca cinque sono le caselle vacanti nel sottogoverno: una alla Farnesina (lasciata libera da Giorgio Silli, diventato segretario generale dell’Organizzazione internazionale italo-latino americana, Lila), che però spetterebbe a Noi moderati; una al dicastero di via Arenula dopo le dimissioni di Andrea Delmastro; una alla Cultura, al posto di Gianmarco Mazzi, approdato al ministero del Turismo; una al ministero dell’Università per sostituire Augusta Montaruli, e infine la poltrona al Mimit per il dopo Bitonci. L’occasione per l’eventuale ‘rimpastino’ potrebbe essere già domani nel cdm annunciato per un primo stanziamento per affrontare l’emergenza della frana di Petacciato