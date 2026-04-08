PROVINCIALI 2026. TOCCA AL CENTRO DESTRA INDICARE IL NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE

E’ in programma per oggi, giovedi’ 9 Aprile, la riunione dei partiti del Centro Destra per individuare il nome del candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno, in vista delle elezioni del prossimo 4 Maggio ma, anche e soprattutto, alla luce della scadenza in programma per il 14 Aprile, per il deposito della documentazione all’Ufficio Elettorale di Palazzo Sant’Agostino. Intanto, da Fratelli d’Italia, arrivano nuovi appelli per l’unità di tutto il Centro Destra, anche nei Comuni chiamati al voto nella prossima primavera.

“La posizione dell’Onorevole Bicchielli trova la nostra piena condivisione. Fratelli d’Italia non si è mai discostata da quanto stabilito dai Coordinatori Regionali sui Capoluoghi. Per noi l’unità non è una opzione ma un destino. Noi non tradiamo mai la parola data ed abbiamo ufficializzato solo il candidato nel comune dove era stabilito che venisse espresso da Fratelli d’Italia cosa confermata anche da Lega e Noi Moderati. Non partecipiamo a polemiche, mai una polemica o una replica si è potuta leggere in questi giorni, mesi ed anni contro alleati. Siamo una forza responsabile convinta che il cambiamento si costruisce offrendo ai cittadini una vera alternativa, coerenti con la linea nazionale che ci vede insieme al Governo.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.