LITE IN SENATO ALL’INTERNO DEL GRUPPO PD: ALTA TENSIONE TRA ALESSANDRO ALFIERI E FILIPPO SENSI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Il primo round durante l’assemblea del gruppo Pd al Senato. Poi la lite è proseguita anche tra i banchi nell’aula di Palazzo Madama. Protagonisti i dem Alessandro Alfieri e Filippo Sensi. “Sono quasi venuti alle mani”, racconta chi era presente. A scatenare il litigio, un episodio avvenuto alcuni giorni fa: l’elezione di Maurizio Gasparri a presidente della commissione Esteri del Senato. Elezione a cui ha contribuito anche il Pd: i 4 membri dem della commissione hanno infatti votato tutti a favore di Gasparri. Nonostante l’indicazione del capogruppo in Esteri – Alfieri appunto, che non era presente in quella seduta – fosse quella di astenersi.

Related Posts

Aprile 8, 2026

IL COMUNE DI SARNO RICORDA I 100 ANNI DALLA MORTE DI GIOVANNI AMENDOLA

Aprile 8, 2026

A SALERNO SI PRESENTANO I COMITATI COSTITUENTI PER FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

Aprile 8, 2026

FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “BARRICATE SE GOVERNO PROVA A DELEGITTIMARE CONTRATTI A RIBASSO”