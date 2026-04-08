LITE IN SENATO ALL’INTERNO DEL GRUPPO PD: ALTA TENSIONE TRA ALESSANDRO ALFIERI E FILIPPO SENSI

Il primo round durante l’assemblea del gruppo Pd al Senato. Poi la lite è proseguita anche tra i banchi nell’aula di Palazzo Madama. Protagonisti i dem Alessandro Alfieri e Filippo Sensi. “Sono quasi venuti alle mani”, racconta chi era presente. A scatenare il litigio, un episodio avvenuto alcuni giorni fa: l’elezione di Maurizio Gasparri a presidente della commissione Esteri del Senato. Elezione a cui ha contribuito anche il Pd: i 4 membri dem della commissione hanno infatti votato tutti a favore di Gasparri. Nonostante l’indicazione del capogruppo in Esteri – Alfieri appunto, che non era presente in quella seduta – fosse quella di astenersi.

Share on: WhatsApp