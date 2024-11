IL CONSORZIO ASI SALERNO A URBANPROMO2024 CON I PROGETTI PER RIGENERAZIONE AREE INDUSTRIALI

ASI Salerno presenta a Urbanpromo 2024 il programma di rigenerazione degli agglomerati industriali di Salerno e Cava de Tirreni.

Si tratta di una nuova idea di rigenerazione, riferita non a un singolo insediamento/impianto industriale dismesso, ma estesa ad un’intera area, per promuoverne la riqualificazione e la valorizzazione, per la “rigenerazione” della vocazione produttiva e specificamente industriale delle stesse, nella accezione più innovativa e avanzata, assicurando la piena sostenibilità ambientale dei nuovi impianti e delle trasformazioni.

E’ in corso la elaborazione di analoghi programmi per gli agglomerati di Battipaglia e Fisciano – Mercato San Severino.