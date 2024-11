IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA A RIMINI PER ECOMONDO CON IL SINDACO D’ONOFRIO ED IL VICE VOLPICELLI

L’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella guarda, con grande attenzione, al mondo dell’ambiente ed in modo particolare alle innovazioni nel settore della raccolta differenziata. Ed a Rimini, per la edizione 2024 di ECOMONDO, per il centro dei Picentini ci sono il Sindaco Martino D’Onofrio ed il Vice Corrado Volpicelli.

“Ecomondo 2024, io e il vicesindaco Corrado Volpicelli” scrive Martino D’Onofrio, “abbiamo partecipato e incontrato tanti esperti nel settore ambiente. Si è discusso di tanti temi tra cui: politiche green, economia circolare, raccolta differenziata ecc. Confronti stimolanti e formativi che hanno arricchito il nostro bagaglio personale. Un’esperienza che metteremo in campo per migliorare la nostra amata Mintecorvino Rovella. Il nostro impegno al servizio del territorio. Montecorvino Rovella c’è.”