IL FLOP DEL CONGRESSO PD IN IRPINIA: BASSA AFFLUENZA, A SOLOFRA ZERO VOTANTI

Il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania fa registrare un flop, in termini di affluenza, in tutta la Provincia di Avellino dove, in modo particolare, spicca il dato del circolo di Solofra, uno dei centri piu’ importanti del territorio, dove nessun iscritto è andato al seggio per votare la candidatura unica di Piero De Luca. Numeri bassi anche negli altri centri, come ad esempio, ad Ariano Irpino, comune governato dal Centro Sinistra da ben 10 anni, con il Sindaco Franza in odore di candidatura per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 Novembre. Dati che, nelle prossime ore, verranno analizzati con maggiore attenzione dal neo Segretario Regionale Piero De Luca che dovrà, necessariamente, confrontarsi con i dirigenti provinciali del Pd di Avellino, per individuare la causa del forte astensionismo, anche in vista dell’appuntamento con le prossime elezioni regionali in Campania.
Settembre 28, 2025