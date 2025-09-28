A CASTEL SAN GIORGIO PIERO DE LUCA PERDE IL CONGRESSO: PIU’ BIANCHE CHE VOTI A FAVORE

Proprio nel Comune dove la Sindaca, Paola Lanzara, era stata candidata alle ultime elezioni Politiche con il Partito Democratico, Piero De Luca ha perso il congresso regionale, con piu’ schede bianche che voti a favore. Una notizia alquanto singolare, considerato che la stessa Lanzara, da sempre, è molto vicina al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed anche al neo Segretario Regionale del Partito Democratico Piero De Luca. Su 46 votanti Piero De Luca ha ottenuto 21 voti mentre sono state 25 le schede bianche.

