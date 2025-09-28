REGIONALI IN CAMPANIA. RIVELLINI (LEGA): “BENE IANNONE, CIRIELLI NOME GIUSTO PER VINCERE”

“Bene le parole di Iannone, per la Lega Cirielli candidato governatore in Campania ha tutte le qualità per conquistare la regione e mettere fine alla fallimentare gestione della sinistra. È quello che diciamo da mesi, purché si faccia presto. I cittadini campani non possono più aspettare. Abbiamo davanti una campagna elettorale da vincere e per noi al momento è la migliore soluzione possibile per arginare uno pseudo campo largo zoppo gestito con approssimazione politica. Non lasceremo la Campania in mano a gente come Fico, un pericolo per il futuro della nostra regione”. Lo dichiara il coordinatore della Lega a Napoli Enzo Rivellini.

