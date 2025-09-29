BARONISSI. ESTER SAPERE: “PREMIAMO IL MERITO DEI NOSTRI GIOVANI STUDENTI”

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Baronissi, guidata dal Sindaco Anna Petta, oggi alcuni nostri giovani concittadini, che si sono particolarmente distinti nei risultati ottenuti nelle votazioni di fine ciclo delle Scuole Superiore, partono per un viaggio premio. E’ il miglior regalo che una Pubblica Amministrazione possa fare”. Lo dichiara Ester Sapere, Consigliera Comunale di Baronissi, con delega alle Politiche Giovanili. “Un viaggio”, continua Ester Sapere, “rappresenta una ulteriore occasione di crescita, personale e culturale. Senza dimenticare che la cultura del merito deve essere sempre un riferimento quando si parla ai giovani che rappresentano il futuro della nostra società”

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha avuto il piacere di salutare i ragazzi in partenza per Vienna: Nicola Villari, Andrea Rago, Giada De Simone, Luigi Casaburi e Manuel Sica.



Il viaggio, in programma dal 12 al 15 ottobre 2025, rappresenta un riconoscimento al merito scolastico e all’impegno che ciascuno di loro ha dimostrato durante il percorso di studi.