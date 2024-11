IL GOVERNO IMPUGNA LA LEGGE SUL TERZO MANDATO DI DE LUCA. ZAIA: “DECISIONE IN TEMPI RAPIDI”

Il Consiglio dei Ministri convocato per lunedi’ 25 Novembre alle 17:45 potrebbe ufficializzare la decisione di impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale, la legge Salva De Luca, la norma della Regione Campania che consente al Presidente della Campania di affrontare la prossima campagna elettorale per il terzo mandato consecutivo di Governatore. Ancora poche ore per conoscere la decisione del Governo Meloni, ma, intanto, c’è già chi parla dei tempi entro i quali la Consulta esprimerà il proprio parere.

”Non so se il governo impugnerà la legge della Campania che consente al governatore De Luca di ricandidarsi per altri due mandati, ma se lo farà, immagino che la Corte si pronuncerà avendo ben in mente i tempi ravvicinati delle prossime scadenze elettorali. Rassicuro tutti che non smanio per essere in carica all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Cortina, ragiono come uno che fa il proprio dovere e poi vedremo se i tempi mi consentiranno di esserci, altrimenti mi vanterò di dire che ‘Cortina l’ho inventata io’ come diceva quello”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a margine dell’assemblea degli industriali in corso a Padova, in merito alla possibilità di un suo terzo mandato.