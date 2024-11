PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA: “SISMA DEL 1980, LA TRAGEDIA E LA NASCITA DELLA PROTEZIONE CIVILE”

“Quella del 23 Novembre per la nostra comunità è una data davvero particolare. 44 anni fa, come da tradizione, si festeggiava San Clemente, Santo Protettore di Pellezzano e 44 anni fa il nostro Comune, come buona parte della Campania e della Basilicata, fu sconvolto dal terremoto del 1980.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano.

Una data che ha segnato tutti e che ha dato il via anche alla organizzazione su tutto il territorio nazionale della Protezione Civile, strumento fondamentale per aiutare le popolazioni nelle piccole come nelle grandi difficoltà. Ed allora, questa sera, stringiamo in preghiera per ricordare chi, 44 anni fa, perse la vita. Ed una preghiera anche per chi, da allora, vigila sulla nostra sicurezza.