IL GOVERNO PRONTO A RIMANDARE ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA LEGGE SUL TERZO MANDATO DI DE LUCA

I bene informati sostengono che sia, solo, questione di ore: alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri il Governo Meloni impugnerà la legge Regionale della Campania sul Terzo Mandato per il Presidente in carica Vincenzo De Luca. La questione di violazione dei principi della Costituzione passerà, dunque, al vaglio della Corte Costituzionale che, appena lo scorso 10 Dicembre, sul ricorso presentato dalla Regione Liguria sulla Legge che vieta il terzo mandato ai Sindaci dei Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, ha stabilito l’assoluta liceità della norma, ricordando che il vincolo del doppio mandato esiste per realtà economiche e sociali di una certa importanza, come puo’ essere proprio una Regione. La battaglia di De Luca si sposta, dunque, dal fronte politico a quello giuridico: da attendere, dopo il ricorso, solo la data della decisione dei Giudici della Corte Costituzionale.

