MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO ANTONIO SOMMA: “IL 2024 E’ STATO L’ANNO DELLA FIDUCIA”

Un altro anno sta per volgere al termine ed uno nuovo si affaccia sulle nostre vite pronto ad essere accolto. Non è facile tracciare un bilancio che non sia tedioso o retorico, ma se c’è una parola che porto in dote dal 2024 è sicuramente Fiducia. È il sentiment che ho trovato in una comunità che ha partecipato, con spirito di appartenenza e compartecipazione, alla semina dell’oggi guardando fiduciosa al domani, una cittadinanza attiva, forte delle sue radici e della sua identità nella costruzione di una città ancora più bella, ancora più moderna, civile, unita e solidale.

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Un bilancio di fine anno non è mai soltanto un elenco di cose fatte, una lista della spesa assortita di ciò che si è stati capaci di mettere nel carrello, ma il risultato dell’atteggiamento, dell’approccio che abbiamo avuto e della dedizione e dell’abnegazione che ci hanno contraddistinto nell’affrontare le sfide e gli ostacoli.

Nonostante le difficoltà nel tenere i conti in ordine come un buon padre di famiglia, il 2024 è stato un anno scandito da tanti investimenti e da un comune impegno per intercettare finanziamenti regionali, ministeriali ed europei che abbiamo utilizzato per la sicurezza idrogeologica del territorio e per la rigenerazione urbana, per migliorare i servizi e renderli ancora più trasparenti ed accessibili attraverso la digitalizzazione, per promuovere eventi in grado di dare vitalità alla città ed al commercio, per alleggerire il peso quotidiano di tante famiglie meno fortunate, per sostenere l’edilizia scolastica e lo sport, per dare nuova linfa alle attività associative e culturali del territorio, ambienti sicuri e spazi di gioco per i bambini, luoghi di aggregazione e sostegno per gli anziani, accoglienza e cura per i nostri animali d’affezione.

Se vogliamo, è stato anche un 2024 vissuto all’insegna del coraggio nelle scelte programmatiche ambiziose compiute, perché, come ci ricorda Papa Francesco «è solo con scelte coraggiose e forti che si realizzano i sogni più grandi».

Ma consentitemi di aprire una partentesi sulla gioia immensa e personale che mi ha donato l’anno che sta per chiudersi e che, con l’arrivo del piccolo Gerardo, mi ha permesso di diventare papà: al netto di ogni bilancio, desidero rivolgere un pensiero alle nuove vite che sono entrate a far parte della nostra comunità unitamente a coloro che, invece, ci hanno lasciato, a quanti, vicino a noi o in altra parte del mondo, in questo momento vivono un momento di sofferenza affinché possano trovare conforto e pace.

Tanto è stato fatto, e tanto ancora c’è da fare.

Mercato S.Severino è un cantiere a cielo aperto da seguire ed altri da avviare.

Ma la fatica, né le difficoltà ci fanno paura.

So di poter contare sul contributo di ciascuno di voi, della parte sana, laboriosa e responsabile di questa comunità, attenta e determinata nel dare una mano alla crescita di tutti.

Dobbiamo ancora rimboccarci le maniche, con lena, ma un passo alla volta, per continuare a rendere la nostra Mercato S.Severino una Città modello, protagonista e di riferimento per la Valle dell’Irno, per la provincia di Salerno, per la Campania.

Auguro a tutti noi di iniziare il 2025 guardando il mondo con lo stupore e la curiosità di conoscere che solo i bambini hanno, ma anche con la responsabilità dei grandi verso se stessi e verso il prossimo, senza dimenticare che una comunità esiste e cresce solo se ciascuno insegue ciò in cui crede percorrendo la stessa strada, camminando insieme uno accanto all’altro, con gli occhi puntati sullo stesso orizzonte.