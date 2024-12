GIOVANNI GUZZO: “A SICIGNANO DEGLI ALBURNI PER L’INAUGURAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA”

“Inaugurata la ristrutturata Scuola dell’Infanzia del Plesso di Zuppino a Sicignano degli Alburni. Un momento di festa per la comunità, di grande importanza per il territorio provinciale. Insieme con gli amici amministratori e la preside, abbiamo tagliato il nastro di una struttura che rappresenta molto più di un edificio: è un investimento concreto nel futuro delle nostre nuove generazioni.”

Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno.

La nuova scuola, con spazi riammodernati, sicuri e funzionali, sarà un luogo dove i bambini potranno crescere, giocando ed esplorando in un ambiente stimolante e inclusivo. Sono questi momenti a ricordarmi che il futuro del nostro territorio si costruisce dando ai più piccoli gli strumenti e i luoghi per crescere in serenità e sicurezza. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la scuola sia sempre un pilastro fondamentale di ogni nostra comunità.