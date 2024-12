GIOVANNI GUZZO: “PROFONDO CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE FRANCO CASTIELLO”

“Una giornata di grande tristezza. Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del Senatore Francesco Castiello, figura di straordinaria mitezza, cultura e responsabilità. Con lui il territorio perde un punto di riferimento importante, un uomo che ha saputo unire elevate competenze e grande passione per mettere sempre al primo posto il bene delle Istituzioni e della giustizia sociale.”

Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno.

Il Senatore Castiello ha dedicato la sua vita all’impegno civile e politico, combattendo con determinazione tante battaglie per il Sud e per il Cilento, che resteranno nella memoria collettiva come esempio di visione e amore per la propria terra.

È una perdita incolmabile per tutti noi, ma il suo esempio di uomo e politico appassionato, responsabile e competente continuerà a essere una guida nel nostro lavoro quotidiano al servizio del territorio.

A nome mio e dell’amministrazione provinciale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, a cui mi stringo in questo momento di dolore con affetto e vicinanza.