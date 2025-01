REGIONALI 2025. RAFFAELE PISACANE (FDI): “SI APRE L’ANNO DELLE NUOVE SFIDE PER LA CAMPANIA”

“Il 2025 sarà un anno per noi particolarmente impegnativo, con nuove sfide e opportunità per la nostra amata Campania.

In vista delle prossime elezioni regionali, è tempo di “scaldare i motori” e prepararsi a dare il massimo per il nostro futuro.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane.

Continuerò a lavorare con passione e dedizione, sempre al servizio della nostra comunità e dei valori che ci uniscono.

Grazie per la vostra fiducia e il vostro continuo supporto!